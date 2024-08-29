Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 27 yaşındaki Ufuk A., tartıştığı babası 51 yaşındaki Cihangir A.'yı döverek hayatına son verdi. Cihangir A.'nın cansız bedeni, eve gelen eşi tarafından bulundu. Ufuk A. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile içindeki şiddet sonuçlandı

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde, saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ufuk A., tartıştığı babası Cihangir A.'yı şiddetli şekilde darbetti. Cihangir A.'nın cansız bedeni, eşi Aysel A. tarafından oturma odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Aysel A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cihangir A.'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Oğul suçunu itiraf etti

Polis, olay sırasında evde bulunan Ufuk A.'yı ifadeye almak üzere gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Ufuk A., babasıyla yaşadığı kavganın ardından onu döverek öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.