Olay, saat 20.00 sıralarında Çepni Mahallesi'nde meydana geldi.

Taksici Eskişehir’e Yolcu Taşıdı

Yüksel, 16 T 4225 plakalı taksisiyle Eskişehir’e gitmek isteyen biri kadın iki yolcuyu Mudanya’dan aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen yolcular, Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini belirtti.

Dehşet Anları ve Kaçış

Mahallede durduktan sonra 19 yaşındaki saldırgan bıçağa sarıldı ve Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.