Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 Aralık'ta kaybolan 59 yaşındaki R.O. için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, trajik bir sonla noktalandı. 6 gündür süren aramalar, Marmara Denizi'nin Mesudiye Sahili'ne yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından sonuçlandı. Sahilde hareketsiz bir şekilde bulunan ceset, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Bedeni Bursa Adli Tıp morguna gönderildi

Yapılan incelemelerde, cesedin R.O.'ya ait olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, detaylı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olay, bölgede derin üzüntü yaratırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma sürüyor.