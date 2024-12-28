Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yoğunluk nedeniyle kendisini alamadığını ifade eden diş doktoruna bıçakla saldıran kadın, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Saldırı sırasında doktorun omzuna saplanan bıçak, ameliyatla alındı.

Saldırının detayları

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir özel diş kliniğinde gerçekleşti. 25 yaşındaki H.H.Y. adlı kadın, üç çocuğuyla birlikte kliniğe geldi ve diş doktoru Hakkı Nail Ö. ile bir süre görüştü. Ancak, doktor yoğunluk nedeniyle kadını alamadığını belirtti. Arka dönerek hareket etmeye başlayan doktor, kadının çantasında taşıdığı bıçakla aniden saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, bıçağı doktorun omzuna sapladıktan sonra çocuklarını bırakarak hızla kaçtı.

Kurtarma ve tedavi süreci

Saldırıyı gören doktorun meslektaşları hemen 112 Acil Ekipleri'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru hızla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Omzuna saplanan bıçak, yapılan başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kadın kısa sürede yakalandı

Saldırgan kadının kaçması üzerine güvenlik güçleri hızla harekete geçti ve kısa süre sonra H.H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.