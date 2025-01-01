Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 28 Aralık 2024’te özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla gelen 25 yaşındaki H.H.Y., yoğunluk nedeniyle diş doktoru Hakkı Nail Ö. tarafından kabul edilmeyince dehşet saçtı. Doktor arkasını döndüğü sırada çantasından çıkardığı bıçakla omzuna saldıran H.H.Y., çocuklarını bırakıp kaçtı. Yaralı doktor, meslektaşları tarafından 112 acil servise haber verilerek Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve bıçak omzundan ameliyatla çıkarıldı.

Olayın ardından saldırgan tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, H.H.Y.'nin "Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlisine Karşı Silahla Yaralama" suçundan tutuklandığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Saldırgan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.