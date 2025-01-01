Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bir diş kliniğinde meydana gelen olayda, yüksek sesle konuşup küfür ederek çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın (25), kendisini uyaran diş hekimi H.N.Ö. (60)’yü bıçakla yaraladı.

Olayın detayları

Olay, 28 Aralık saat 12.00 sıralarında bir diş kliniğinde yaşandı. İddiaya göre, Hamda Husseın Yasın, klinikte yüksek sesle konuşup küfretti. Gürültüden rahatsız olan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö.’yü sol omzundan yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Polis hızla müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı diş hekimi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamda Husseın Yasın, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık açıklama yaptı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve süreç hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini belirtti.