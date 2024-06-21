Bursa’da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler, uzun namlulu silahlarla havaya peş peşe ateş ederek ortalığı savaş alanına çevirdi.

Olayın gelişimi

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde, düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu. Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırarak trafiği durdurdu. Araçtan inen şüpheliler, uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı. Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Polis operasyonu

Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliği, ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 2 şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sosyal medya paylaşımı

Şüphelilerin, silahlı dehşet anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşması, olayın daha hızlı yayılmasına ve tepki toplamasına neden oldu. Görüntülerde, gençlerin uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarken neşeli halleri dikkat çekti.