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Yarışmanın finalinde Bulgaristan üçüncü, Türkmenistan ikinci ve Özbekistan birinci oldu.

Renkli kostümleriyle ülkelerini temsil eden topluluklar, dans gösterileriyle sanatseverlerden beğeni topladı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki final gecesine, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecede performans sergileyen dans toplulukları, jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 36'ncısı düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

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