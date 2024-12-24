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Burada tedaviye alınan Burhan Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray'da Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Aksaray'da Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Olay, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Eğriyol Sokak’ta bir fabrika inşaatında meydana geldi.

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