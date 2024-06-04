BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Eskişehir'deki yakınlarına şehadet haberi verildi Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Eskişehir'deki yakınlarına şehadet haberi verildi

Mesudiye Mahallesi Sakin Sokağı'nda 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: aa