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Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mesudiye Mahallesi Sakin Sokağı'nda 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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