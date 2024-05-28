Bursa Osmangazi'de taksicilik yapan H.T., dün akşam Atıcılar Mahallesi'nde iki yolcu aldı. Yolcuların farklı adreslerde durup alışveriş yapması üzerine tedirgin olan H.T., onları indirmek için "Evde çocuklarım bekliyor" bahanesiyle ikna etmeye çalıştı. Ancak bu iyi niyeti, yolculardan birinin yumruklu saldırısına uğramasına neden oldu.

Direksiyonda Yumruk Yağdı!

Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" diyerek sinirlenen yolcu, sürücü koltuğunda oturan H.T.'ye direksiyon başında yumruklar savurdu. Dehşet anları, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksici Canını Zor Kurtardı!

Saldırıya uğrayan H.T., aracı durdurduktan sonra yolcuların tehditlerine rağmen hızla olay yerinden uzaklaşarak canını kurtardı. Yaşadığı şoku atlatan H.T., bugün Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.