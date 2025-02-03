Bursa Yıldırım İlçesi Vakıfköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangına müdahale etmeye çalışsa da alevleri kontrol altına almayı başaramadı. Büyüyen yangın, yan tarafında bulunan tekstil fabrikasına da sıçradı.

Ekipler seferber oldu

Yangına ilk etapta 2 fabrika çalışanının müdahalesi yetersiz kalınca, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracı ve personel ile gerçekleştirilen müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Su tankerleri hazır bekletildi

Müdahaleye Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyelerine ait su tankerleri de destek verdi. Yangın söndürme çalışmasının ardından ekiplerin soğutma çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor.