Bursa’nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde, bilgisayarlı makina imalatı sektöründe staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan, iddiaya göre çalışma alanı dışında bir işte çalıştırıldı. Genç öğrenci, transpaletle yükleme yaptığı sırada dengesini kaybederek, düşen transpaletin altında kaldı. O anı gören mesai arkadaşları, hızla yardıma koştu.

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kazanın hemen ardından, Turan’ın mesai arkadaşları omzundan yaralanan genci hızla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk incelemelerde gencin omuz kısmında çatlak ve kırıklar olduğu belirlendi. Kazanın ardından, Turan’ın ailesi hastaneden taburcu olduktan sonra karakola başvurdu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Turan’ın yaşadığı kaza, iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.