Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Olay, İnegöl’ün Çayyaka mahallesi Boğazova bölgesi yolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza, Turgut T. yönetimindeki 16 BLJ 692 plakalı cip ile karşı yönden gelen Haydar A. (30) idaresindeki 07 AJ 800 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cipteki yolcu Elif T. (39) ile otomobildeki yolcu Emrah K. (30) sağlık durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza ile ilgili detaylı bir rapor hazırlanacak ve olayın sebepleri araştırılacak.