Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Huzur Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında, kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki Adem B., ağır yaralandı. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Salih G. (44) yönetimindeki 16 AKM 324 plakalı kamyonet, ani bir şekilde yola çıkan çocuğa çarptı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Çarpmanın şiddetiyle yerde savrulan Adem B., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sağlık durumu ciddiyetini koruduğu için daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü Salih G. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.