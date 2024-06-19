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Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Tesise ait bir kamyonet de çalışanlarca olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yangın sırasında konteynerdeki bir tüpün patlaması, paniğe neden oldu. Ayrıca, bölgedeki yüksek gerilim hattının telleri koptu.

İznik ilçesi yolundaki tesiste ofis olarak kullanılan konteynerde başladığı tahmin edilen yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hurda ve metal geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

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