Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde, bir gıda deposunda kaynak sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. 40 itfaiye aracı ve 120 personelin müdahalesiyle alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekonomik kayıp meydana geldi.

Yangın çatıda başladı

Yangın, saat 19.00 sıralarında, 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip gıda deposunda meydana geldi. Çatı tamiri sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım, kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü. Yangının ihbar edilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekipler, yangının çevreye sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Başkan Yılmaz’dan açıklama

Yangın alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kaynak sırasında çıkan bir kıvılcımın neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tehlikeli bir madde bulunmuyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok, ancak ekonomik kayıp söz konusu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.”

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.