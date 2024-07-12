Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binanın çatısında tabanca ile havaya ateş açan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki H.E., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olay, büyük tepki çekerken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

9 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 5'inci Çağlayan Sokak'ta meydana gelen olayda, H.E. isimli genç, bir binanın çatısına çıkarak tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan H.E., kısa sürede büyük tepki topladı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini hızlı bir şekilde tespit ederek harekete geçti. Daha önce 4 suç kaydı bulunan H.E., evine yapılan operasyonla 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alındı. Operasyonda, H.E.'nin havaya ateş açtığı tabanca da ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın açıklaması

Olayın ardından sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Vali Demirtaş, güvenlik güçlerinin bu tür olaylara karşı her zaman teyakkuzda olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.