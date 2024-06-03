Olay, Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit baba Mehmet G. (47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da yanına alarak yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Ali Furkan, araçta oturacağını söyleyerek şantiye alanına gitmedi.

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracına dönen baba, oğlunu hareketsiz buldu. Panik içinde çocuğunu uyandırmaya çalışan baba, başarısız olunca oğlunu özel aracıyla acil servise götürdü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Furkan kurtarılamadı. Ölüm haberi, aile yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa’da olay günü hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkmış, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği belirtilmişti.

Uzmanlar, çocukların otomobil içinde camlar kapalı halde bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.