Bursa'da İznik ve Orhangazi Belediyelerinden oluşan İznik Gölünü Koruma Birliği meclis toplantısı gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa İznik Gölünü Koruma Birliği'nin toplantısı saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İlk toplantı en yaşlı üyesi sıfatıyla Adnan Atilla Başkanlığında açıldı.

Toplantıda gizli oylamayla Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Birlik Başkanlığına yeniden seçildi. Seçimlerin devamında birlik birinci Başkan Vekilliğine İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, birlik ikinci Başkan Vekilliğine Ahmet Alperen Aydın, asil Kâtip üyeliğine, Fatma Zehra Höcük Sürücü ve Hayati Peker, yedek Kâtip üyeliğine Zeliha Peşte ve Mustafa Koçlu, Birlik Encümen üyeliğine Adnan Atilla ve Fevzi Yılmaz getirilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Abdürrahim Akçay, Süleyman Turan, Kemal Erdağı, Saim Yeşil ve Savaş Kazanasmaz ’ın getirilmesi kararlaştırıldı.

İkinci birleşimde 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkiydi. Bu madde, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Son gündem maddesi olarak 2023 Yılı Faaliyet Raporu ele alındı. Bu madde, 1. Meclis Başkan Vekili, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Başkanlığında görüşülüp, meclis üyelerinin oy birliği ile onaylandı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da birer konuşma yaptı. Başkan Bekir Aydın, İznik Gölü'nün korunmasının önemine dikkat çekerek, "İznik Gölü hem Orhangazi’nin hem de İznik’in can damarıdır. Özellikle su kullanımı ve kirlilik konularına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, göl çevresinin tarım bölgesi olduğuna vurgu yaparak, "Vahşi sulama ve ilaçlama çalışmalarında çok dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, meclis üyelerinin dilek ve temennileri de dinlendi. Üyeler, gölün korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda görüşlerini paylaştı. Meclis toplantısı, üyelerin dilek ve temennileri ile son buldu.