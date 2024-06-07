Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşlara 4 çeşit yemeği yalnızca 80 liraya sunacağı Halk Lokantası, 10 Haziran Pazartesi günü saat 11.30’da açılıyor. Halk Lokantası, Osmangazi Meydanı’nda hizmet verecek.

BURSA (İGFA) - Osmangazililere ekonomik fiyata, sağlıklı yemekler sunmak isteyen Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın ilk Halk Lokantası’nı açıyor. Osmangazi Meydanı’nda açılacak olan Halk Lokantası, hafta içi her gün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Hafta sonları ve resmi tatillerde ise kapalı olacak. Günlük 1000 kişilik yemek çıkacak olan Halk Lokantası’nda dört çeşit yemek 80 liradan satılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Halk Lokantası ile dar gelirli vatandaşlara ucuz fiyata yemek yeme imkanı sunacaklarını belirterek, “Halk Lokantası’nda yemekler self servis şeklinde olacak. Aynı anda 300-350 kişiye hizmet verilecek. İlk etapta günlük bin kişilik yemek imkanı sunacağız. Amacımız esnafa rakip olmak değil, onlarla rekabet etmek değil. Amacımız, dar gelirli vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek hizmeti vermek” dedi.