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Yetkililer, ele geçirilen objelerin incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edileceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Operasyon kapsamında yakalanan 7 kişi gözaltı na alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, kutu içinde saklanan ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Yılbaşı kutlamasında havaya ateş açan baba ve kızı gözaltına alındı

Yılbaşı kutlamasında havaya ateş açan baba ve kızı gözaltına alındı

Bursa ’nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’nde, kiralanan bir arsa üzerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda A.D., H.Y., A.Y., Y.C., H.S., S.G. ve M.A. isimli 7 kişi suçüstü yakalandı.

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