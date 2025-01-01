Bursa’nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’nde, kiralanan bir arsa üzerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda A.D., H.Y., A.Y., Y.C., H.S., S.G. ve M.A. isimli 7 kişi suçüstü yakalandı.
Tarihi eserler ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, kutu içinde saklanan ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 7 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Soruşturma devam ediyor
Yetkililer, ele geçirilen objelerin incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edileceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA