Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen D.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. 2. Kale Sokak’ta düzenlenen operasyonda, eve girmek üzere olan şüpheliye “Dur” ikazı yapıldı. Ancak D.A., polislere ateş açarak kaçmaya çalıştı.

Çatışma sonrası gözaltı

Kısa süren çatışmada, şüpheli kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası D.A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Silah ve kaçak madde ele geçirildi

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca, D.A.’nın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.