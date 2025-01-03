Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki bir araçta başından vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Olay, gece saat 23.00 sularında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, park halindeki otomobilin içinde kanlar içinde hareketsiz duran bir kadını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ve polis, kadının silahla başından vurulduğunu belirledi. Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis soruşturma başlattı

Olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı.

Polis, Fatma Elif Kutlu’nun ölümüyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.