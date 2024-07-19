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Törene, Yigen'in ailesi ve yakınları ile İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, emniyet yetkilileri çok sayıda polis memuru katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Yigen'in cenazesi, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki törenin ardından Mustafakemalpaşa ilçesine uğurlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü personeli 50 yaşındaki Yigen, yaklaşık 2 buçuk yıldır gördüğü kanser tedavisinin ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki evinde vefat etti.

BURSA (AA) - Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Hasan Yigen için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

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