Bursa’nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi açıklarında geçtiğimiz Pazar günü karaya oturan Panama bayraklı kargo gemisi kendi imkanlarıyla kurtulamadıBURSA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, “Volgo-Balt 213” adlı kargo gemisi, Rusya’dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik’te limana bırakmak üzere geldiği sırada Mudanya’nın Tirilye açıklarında karaya oturmuş ve uç kısımdan hasar almıştı.

12 mürettebatlı kargo gemisinin iki gün boyunca kendi imkanları ile kurtulma çalışmaları başarısız sonuçlandı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1813220128353399222

Volgo-Balt 213 gemisi ile ilgili yeni süreç başladı.

KEGM, geminin Genel Müdürlü'ğe ait dalgıçlar ve deniz araçları ile karaya oturduğu yerden çıkarılarak yüzdürülebilmesi için kurtarma çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

