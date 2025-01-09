Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Maşallah ve Vahide Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek şiddetli bir hale geldi. Mutfakta bulunan bıçak ve tencereyle birbirlerine zarar veren çift, polis tarafından yatıştırılarak hastaneye sevk edildi.

Olayın başlangıcı ve tartışma

İnegöl ilçesinde Huzur Mahallesi 2. Sokak’taki evde, 54 yaşındaki Maşallah Ö. ile 52 yaşındaki eşi Vahide Ö. arasında başlayan tartışma hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kadının bıçakla yaralaması

Öfkeli kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaralayarak durumu daha da tehlikeli hale getirdi.

Adamın tencereyle karşılık vermesi

Maşallah Ö., eşinin bıçaklı saldırısına karşılık olarak mutfaktan aldığı tencereyle kadının başına vurdu.

Polis müdahalesi ve hastaneye sevk

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırarak, yaralı çiftin hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Hastaneden çıktıktan sonra tekrar tartıştılar

İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri tamamlanan karı koca, hastaneden çıkarken tekrar tartışmaya başladılar.