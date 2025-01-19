Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki Necmettin Sönmez, babası Muhittin Sönmez ile alışveriş yapmak için çıktığı Ulucami civarında kaybolmuştu. Kalabalıkta oğlunu kaybeden yaşlı adam, oğlunu bulamayınca karakola giderek kayıp ihbarında bulunmuştu.

Arama kurtarma çalışmaları için jandarma, AFAD, NAK, ANDA ve diğer ekipler seferber oldu. Ayrıca aile, kayıp Sönmez’in fotoğraflarını sokak ve caddelere asarak sosyal medyada paylaşmış, vatandaşlardan yardım istemişti.

Dronla yapılan çalışmada bulundu

Bugün öğle saatlerinde AFAD ekiplerinin dron kullanarak gerçekleştirdiği arama sırasında Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi’ndeki Kaplıkaya Deresi’nde yoğunlaşıldı. Necmettin Sönmez’in cansız bedeni, dere içerisinde tespit edildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Olay yerine gelen ekipler, şahsın cesedini dereden çıkararak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.