Bursa’nın en önemli geleneklerinden biri olan kılıç kalkan geleneği, günümüzde hala yaşatılıyor.Emine Pınar Turan Kahraman / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Osmanlı’dan günümüze gelen ve hem vatandaş hem de devlet yetkilileri tarafından sahip çıkılan kılıç kalkan geleneği Bursa’da devam ettiriliyor.

Bursa’nın kılıç kalkan ekiplerine tahsis edilen kılıç kalkan evi, söz konusu ekiplerin ofisi olarak kullanılırken önemli günlerde ve törenlerde halka buluşturulan kılıç kalkan gösterileri hem vatandaşlar hem de turistler tarafından büyük ilgi görüyor.