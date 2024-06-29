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İlk müdahalesi yapılan Doğan, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan sürücünün kedisi de sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.

Ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, pompanın yanında durdu. Sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiğdem Doğan (44) idaresindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolunun ilçe merkezi girişinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ters dönerek bir akaryakıt istasyonu na giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

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