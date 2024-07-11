Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinde dehşet verici bir cinayet yaşandı. Zeytinlik sahibi B.S., hayvan gübresi siparişi üzerine bahçesine getirilen gübreleri traktör kepçesiyle dağıtmaya başladığında, kepçenin bir şeye takıldığını fark etti. İndiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset olduğunu gördü ve derhal durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Cesedin kimliği ve durumu

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 24 yaşındaki Suriyeli kadın Eya El Yasin'e ait olduğu tespit edildi. Otopsi sonucunda kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Kadının, eşi Kusay El Yasin ile birlikte bir çiftlikte çalıştıkları ve bir süre önce işlerini bırakarak ayrıldıkları ortaya çıktı.

Kusay El Yasin'in kırmızı bültenle aranması

Kadının cinayet zanlısı olarak gösterilen eşi Kusay El Yasin, daha önce başka bir cinayet suçundan aranıyordu. 2021 yılında da eşiyle birlikte bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kusay El Yasin, tutukluluğu sırasında "Töremize göre eşimi de öldürmem gerekir" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Covid-19 salgını döneminde cezaevinden firar eden zanlı, Orhangazi'deki bu yeni cinayetle ilgili olarak kırmızı bültenle aranıyor.

Hukuki süreç

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlısı Kusay El Yasin'in yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı. Jandarma ekipleri, Türkiye içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı bir operasyon başlatarak zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.