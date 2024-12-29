Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İznik Caddesi üzerinde süratli oldukları iddia edilen araçlar, kontrolden çıkarak büyük bir çarpışma yaşadı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar adeta hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın ardından inceleme başlatarak, kazanın nedenlerini araştırmaya başladı. Çarpışmanın hızdan mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı, yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.