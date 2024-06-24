Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından bir baraka ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak baraka, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ölen veya yaralanan yok

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi ise yetkililer tarafından araştırılıyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan bu yangın, mahalle sakinlerinde büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattı.