Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir krom maden tesisinde çıkan yangın, 18 araçlık ekip tarafından kontrol altına alındı. Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı yer ve nedenler

Harmancık ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'ndeki CVK Madenciliğe ait krom madeninin idari binasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı.

Müdahalede bulunan ekipler

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 araç, yangını kontrol altına almak için müdahale etti. Yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcandı.

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yangının zorlaşmasına neden olan yanıcı ve patlayıcı maddeler, ekiplerin işini güçleştirdi. Büyükorhan, Orhaneli ve Bursa'dan 10 itfaiye aracı, 6 orman arazözü ve 1 Buski aracı yangına müdahale etti.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının neden çıktığına dair araştırma başlatıldı. Yangınla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ediyor.