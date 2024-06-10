LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Bursa'da inşası tamamlanmak üzere olan Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nü kamuoyuna tanıttı. Bu proje, dünya çapında ilk olma özelliğini taşıyor ve lösemili çocuklar ile ailelerine yönelik benzersiz bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi olmayı hedefliyor. Enstitü’nün Eylül ayında açılması bekleniyor.BURSA (İGFA) - LÖSEV’in yıllardır süren çalışmaları ve bağışçıların destekleri ile hayata geçirilen bu enstitü, modern ve kapsamlı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Sanat atölyeleri, kütüphane, bilim yuvaları ve oyun odaları gibi çeşitli eğitim ve etkinlik alanlarının yanı sıra anne üretim mutfağı ve uğraş atölyesi de bulunuyor. Ayrıca, amfi tiyatro, spor merkezi, biyoenerji merkezleri ve bisiklet ile paten yolu da enstitünün sunduğu imkanlar arasında yer alıyor.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise, çocukların astronomiye olan ilgisini artırmak amacıyla oluşturulan uzay alanı. Bu alan, çocukların hayal gücünü genişletmek ve bilimsel meraklarını tetiklemek amacıyla özel olarak tasarlandı.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR İLKE İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog&Onkolog Dr. Üstün Ezer, yaptığı açıklamada, "Lösemili çocuklarımıza ve ailelerine umut olmak için çıktığımız bu yolda, dünya çapında bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu enstitü, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bir örnek teşkil edecek ve lösemili çocukların hayat kalitesini artırmak için önemli bir adım olacak, bunca senelik tecrübemde şunu gördüm; lösemide kullanılan ilaçlar, tedaviler yalnızca hastalığın yüzde ellisini iyileştiriyor diğer yüzde elli ise temiz bir ortam, moral ile iyileşiyor. Herkes köy endüstrilerinin bu ülkenin başarı yolunda attığı adımlarda en önemli yere sahip olduğunu söylüyor. O köy endüstrileri ile ilerleseydik Türkiye şu an dünyanın lideri olurdu. Köy endüstrilerini kapatma fikri hiçbir vatanseverin alabileceği bir karar değil.” diye konuştu.

Bu yeni enstitü, sadece lösemili çocuklara değil, aynı zamanda ailelerine de çeşitli destekler sunarak, onların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve güçlendirmeyi hedefliyor. Enstitü, lösemili çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmış çok yönlü bir yapı olarak öne çıkıyor. LÖSEV, lösemili çocuklar için daha iyi bir gelecek yaratma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.