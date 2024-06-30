Bunlar da ilginizi çekebilir

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA (AA) - Bursa'da makilik alanda çıkan yangın a müdahale ediliyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.