BURSA (AA) - Bursa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: aa