Bunlar da ilginizi çekebilir

Havadan bir helikopterle destek sağlanan çalışma sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

İlçeye bağlı kırsal Demirler Mahallesi'ndeki makilik alandan dumanların çıktığını fark eden vatandaşların ihbarının ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.