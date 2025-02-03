İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen “MERCEK-28” operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir araca düzenlenen operasyonda, kullanıma hazır 36 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yüzlerce silah parçası ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu ifadelerle paylaştı: Ele geçirilenler: 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili ve 115 adet tabanca icra mili yayı.

Şok edici silah miktarı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda B.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Araç içinde cephanelik gibi yüklü miktarda silah ve parçalarının bulunması, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

“Suç örgütlerinin peşindeyiz”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu bozan organize suç örgütleri ve yasa dışı silah temin edenlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı. Yerlikaya sözlerini şöyle tamamladı: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum!"

Bursa İl Emmiyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen “MERCEK-28” operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır;

◾️ 36 adet ruhsatsız tabanca,

◾️ 200 adet tabanca üst kapağı sürgü,

◾️ 164 adet tabanca gövdesi,

◾️ 162 adet tabanca şarjörü,

◾️ 110 adet tabanca icra mili,

◾️… pic.twitter.com/Js6OSYytZ7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2025