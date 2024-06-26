Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, gruptaki son maçında Çekya karşısında ter dökecek. Portekiz mağlubiyeti sonrasında grupta aldığı üç puanla ikinci sırada bulunan ay yıldızlılar, Çekya karşısında başarılı olarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Çekya - Türkiye arasında oynanacak karşılaşmaya Volkspark Stadı ev sahipliği yapacak.Musa Yeşildağ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - A Milli Takım’a grup ikinciliği için Çekya maçından çıkaracağı beraberlik yetecek. Olası mağlubiyette Portekiz - Gürcistan maçının sonucu belirleyici olacak.

Bu akşam saat 10:00 başlayacak maç için Bursalılar da nefesini tuttu ve heyecanla maçı bekliyorlar. Biz de Herkes Duysun ekibi olarak Türkiye – Çekya maçının nabzını sokakta tuttuk. Bursalılar maç sonucunun Türkiye için önemli olduğunu vurgularken skor tahminlerinde bulundurlar.

Ayrıca vatandaşlar beraberlik yeterli olabileceğini ancak Türk Milli Takımı’na galibiyet yakışacağını belirttiler. Vatandaşlar özellikle Arda Güler’den gol beklediklerini dile getirdiler.