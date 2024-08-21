Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde, bir grup gencin motosiklet üzerindeki arkadaşlarına yaptığı şaka, neredeyse trajediye dönüşüyordu. Motosikletiyle sokakta ilerleyen genç, ansızın ensesine aldığı tokatla dengesini kaybederek ölümle burun buruna geldi.

Korkutan şaka: Motosiklet sürüşü tehlikeye dönüştü

Olay, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında motosikletiyle seyir halinde olan bir genç, arkadaşlarının aniden yaptığı bir şakanın hedefi oldu. Genç, arkadaşlarının yanından geçtiği sırada ensesine yediği tokatla dengesini kaybetti ve direksiyon hâkimiyetini yitirdi. Bir an için kontrolünü kaybeden sürücü, neredeyse büyük bir kazaya sebep olacaktı.

Kaza kıl payı atlatıldı

Şaka sonucu dengesini kaybeden genç, direksiyon hâkimiyetini son anda toparlayarak kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki başka bir kişi tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde, genç sürücünün yaşadığı kısa süreli panik ve arkadaşlarının olay sonrasında gülerek tepki verdiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada tepki çekti

Kaza tehlikesiyle sonuçlanabilecek bu şaka, olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki topladı. Birçok kullanıcı, böyle bir şakanın ne kadar tehlikeli olabileceğini vurgulayarak, benzer şakaların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Motosiklet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlatırken, arkadaşlarının bu tehlikeli şakasının ciddiyeti fark edildikten sonra pişmanlık yaşandığı öğrenildi.