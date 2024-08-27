Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi metrelerce savrulurken, kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi. Kazanın şiddeti olay yerinde büyük hasara yol açtı.

Olay, dün gece saatlerinde Trilye’den Mudanya istikametine seyir halinde olan bir motosikletin, B.K. yönetimindeki otomobilin yola girmek istemesiyle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan K.B. ve M.B., büyük bir hızla metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra K.B. ve M.B.'yi Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın şiddetiyle otomobilin arka kısmının çöktüğü ve kullanılamaz hale geldiği, motosikletin ise çarpmanın etkisiyle ikiye bölündüğü gözlemlendi.