Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi'nin "Yeşil Tarımın İnovatif Öğretmenleri" projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “TÜBİTAK 4004 Yeşil Tarımın İnovatif Öğretmenleri Projesi” sertifika töreni, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu,“Okullarımızdaki dersliklerin yanı sıra, öğrencinin organizmanın nasıl geliştiğini, var olduğunu gözlemleyebileceği bir tarım arazisi, gölge veren bir ağacın altı, bir laboratuvar, bir atölye gibi alanlar da olmalıdır. Bu çeşitliliği ve bu alanların olanaklarını artırırsak, eğitimdeki başarımız daha da artacaktır. Bu sebeple bu tür çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu düşüncemizi hayata geçirmiş durumdasınız. Öğrenciyi farklı öğrenme ortamları ve konforuyla buluşturduğumuzda başarıya ulaşacağız. Bakanlığımız yeni müfredat çalışmaları ile beceri odaklı yaklaşımı benimsedi. Çocuklara kazandırılması gereken yeni beceriler var. Bu tür projelerle sınıflarımızı çeşitlendirirsek, bu yeni becerileri çocuklara kazandırmış olacağız. Bu anlamda öğrenme platformlarını ve zeminlerini çeşitlendirmeliyiz. Şehrimizde bunu nasıl yapabiliriz? Bu bizim için çok önemli bir çalışma alanı. Tarım alanları, müzeler, farklı aktivitelerin olduğu ve akredite edilmiş, çocuğun güvenle öğrenebileceği kuruluşların sunduğu imkanlar bizim için çok değerli. Bu sebeple bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilginiz, gayretiniz ve tutkunuz için hepinize teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Beş günlük eğitim programı boyunca öğretmenler, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmaları ve teknik gezilere katılarak konuları derinlemesine öğrenme fırsatı buldular. Ayrıca, eko-girişimcilik ve yeşil inovasyon konularında bilinçlenmelerini sağlayacak etkinliklere de yer verildi.