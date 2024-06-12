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Anasınıfı bahçesindeki eğitime; İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, üreticisi Şaban Burhan, Anaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Organik çilek ve organik kiraz ikramıyla eğitim ve tanıtım programı tamamlandı.

Hamidiye MTAL Doğa Anasınıfı öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitiminden sonra Erdoğan Ceylan'ın da katılımıyla minik öğrenciler saksılara domates, biber fideleri dikimi ve mısır, kabak, fasulye tohumu ekti.

Bursa İl Tarım Müdürlüğü, Hamidiye MTAL Doğa Anasınıfı öğrencileri ile Organik Tarım üretimi, tanıtım buluşması gerçekleştirdi. BURSA (İGFA) - B ursa İl Tarım Müdürlüğü'nce yapılan 'organik tarım' eğitiminde Şaban Burhan organik tarım nedir, organik ürünler nasıl yetiştirilir, organik tarımın insan ve çevre sağlığı üzerine etkilerine yönelik bilgi verdi.

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