Çam ormanlık alanda Saat 13.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başladı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan 38 araçla müdahale edilirken, havadan da 3 helikopter devreye girdi. Ayrıca Balıkesir Edremit'ten 2 adet AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye gönderildiği bildirildi. Hem karadan hem de havadan yoğun çalışmalar sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede hızlı ve etkin müdahale kritik önem taşıyor. Hem kara araçlarıyla hem de havadan helikopter ve uçaklarla yapılan operasyonlar, alevlerin kontrol altına alınması için son derece önemli. Bölgedeki rüzgar şiddeti ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle yangının büyümeden söndürülmesi için tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Yangının söndürülmesi ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.