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Aydın'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmanın yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında İbrahim Aydın'ın cesedi Dipsiz Göl mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ormana odun toplamaya giden İbrahim Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, yetkililere bilgi verdi.

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman a gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cesedi bulundu.

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