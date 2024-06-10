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Kazada Osman K, Tuncay Y, Turgay M, Necdet Ö. ve Ahmet S. yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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