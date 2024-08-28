Otomobil kafeye daldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan kaza, ilginç anlara sahne oldu. Alemdar Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki bir kafeye daldı. Araç kaldırıma çarptıktan sonra kafeye girerken, o sırada içeride kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza sonrası çay keyfi

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, olayın şaşkınlığı içerisindeyken, kafe sahibi Hasan Yavuz ile birlikte oturup çay içti. "Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması," diyen Yavuz, olay anını şöyle anlattı: "Sabah saatlerinde yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Arabanın dükkana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu, verilmiş sadakamız varmış. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik."

100 Bin lira hasar

Kazanın ardından kafe adeta savaş alanına dönerken, 100 bin TL'lik hasar oluştu. Olayın ardından yapılan sohbet, kazanın şokunu bir nebze olsun hafifletirken, kimsenin yaralanmamış olması herkesin en büyük tesellisi oldu.