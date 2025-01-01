Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Güven Çilesiz (48), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şerit değiştiren otomobil kazaya sebep oldu

Kaza, Orhangazi-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. M.E.I. (66) idaresindeki 16 VR 287 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada, Güven Çilesiz’in kullandığı 16 BKS 972 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Doktorların tüm çabasına rağmen Güven Çilesiz, hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Çilesiz, aynı zamanda Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesiydi. Acı haberin ardından kulüp başkanı Yalçın Kaynak ve diğer üyeler hastaneye koştu. Otomobil sürücüsü M.E.I., kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.