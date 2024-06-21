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Sürücü A.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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