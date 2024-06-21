BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.Y. (28) idaresindeki 43 ABT 975 plakalı otomobil, 11 Eylül Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdo Ali'ye (38) çarptı.
Kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ali, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Abdo Ali'nin cesedi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü A.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.
Kaynak: aa