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Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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